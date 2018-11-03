MAÇ SONUCU: Kasımpaşa Antalyaspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43’üncü dakikada Diego Angelo ve 83’üncü dakikada penaltıdan Doukara atarken, Kasımpaşa’nın mücadeledeki tek golü 20’nci dakikada Veysel Sarı’dan geldi. İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

13’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet ortaladı. Arka direkte topla buluşan Eduok’un zayıf vuruşu kaleci Boffin’de kaldı.

20’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet’in kullandığı serbest vuruşta Diagne’nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Veysel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

25’inci dakikada ön alanda baskı yapan topu kapar kapmaz içeri çevirdi. Eduok’un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kontrol etti.

34’üncü dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Antalyaspor’da, Hakan Özmert şık bir çalımla rakibinden sıyrıldı. Sonrasında yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu kornere gönderdi.

43’üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazından kazanılan endirekt serbest vuruşta Yekta dokundu. Diego’nun vuruşunda top ağlarla buluştu:1-1

54’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan’ın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

65’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert topu sol ayağına çektikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ramazan topu kornere gönderdi.

70’inci dakikada Popov’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pavelka’nın şutu kaleci Boffin’den döndü. Dönen topta Eduok’un vuruşunda Boffin bir kez kurtardı. Sonrasında oluşan karambolde topa kimse dokunamadı ve Boffin topun sahibi oldu.

82’nci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan, Onur’un Ural’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

83’üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Doukara topu ağlara gönderdi: 1-2.

89’uncu dakikada Trezeguet’in kullandığı köşe vuruşunda Ben Youssef’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Mücadele Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

LUCESCU VE TAYFUR HAVUTÇU DA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünden takip etti. Öte yandan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan İlhan Mansız da mücadeleyi tribünden takip edenler arasındaydı.