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MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep FK 3-0 Altay | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep FK 3-0 Altay | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep, konuğu Altay'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi 21 puana yükselirken Altay 12 puanda kaldı.

3 Kasım 2018 18:31

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altay’ı 3-0 mağlup etti. 50. dakikada gelişen Gezişehir Gaziantep atağında Altay kalecisi Emre’nin topu uzaklaştırmak için yaptığı kafa vuruşunda top Okan’da kaldı. Okan’ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu ile top ağlarla buluştu: 1-0. 60’ıncı dakikada caza sahası içinde Oğulcan’ın ortasına kale önünde röveşata vuran Poepon meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 90’da kaleciden seken topa gelişine vuran Chabbi topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Dk. 46 Okan), Poepon (Dk. 71 Chabbı), Oğulcan, Segbefia, Gökhan (Dk. 77 Kubilay), Rıdvan, Erdem, Rodriguez

ALTAY: Emre, Ulaş, Pedro, (Dk. 77 İhsan) Metin (Dk. 63 Adnan), Ferhat, (Dk. 45 Tevfik) Ivan, Yasin, Marco, Leandro, Özgür, Atakan

GOL: Dk. 50 Okan, Dk. 60 Poepon, Dk. 90 Chabbi (Gaziantep Gazişehir)

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altay Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig
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