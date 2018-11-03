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MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 3-0 Altay | Altay deplasmanda kayıp
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 3-0 Altay | Altay deplasmanda kayıp

Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altay'ı rahat geçti.

3 Kasım 2018 19:46

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep, Altay'ı 3-0 yendi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson (Dk. 46 Okan Derici), Poepon (Dk. 71 Chabbi), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 77 Kubilay Aktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del Valle

Altay: Emre Koyuncu, Ulaş Zengin, Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), Metin Yüksel (Dk. 63 Aganovic), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 45 Tevfik Altındağ), Ivanov, Yasin Palaz, Paixao, Kappel, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Goller: Dk. 50 Okan Derici, Dk. 59 Poepon, Dk. 90+2 Chabbi (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 72 Gökhan Alsan, Dk. 84 Rıdvan Şimşek, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)

Son güncelleme 19:46 | 3 Kasım 2018
altay Gazişehir Gaziantep
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