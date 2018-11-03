MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 3-0 Altay | Altay deplasmanda kayıp

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gazişehir Gaziantep, Altay'ı 3-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson (Dk. 46 Okan Derici), Poepon (Dk. 71 Chabbi), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 77 Kubilay Aktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del Valle
Altay: Emre Koyuncu, Ulaş Zengin, Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), Metin Yüksel (Dk. 63 Aganovic), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 45 Tevfik Altındağ), Ivanov, Yasin Palaz, Paixao, Kappel, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Goller: Dk. 50 Okan Derici, Dk. 59 Poepon, Dk. 90+2 Chabbi (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 72 Gökhan Alsan, Dk. 84 Rıdvan Şimşek, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)