MAÇ SONUCU | Galatasaray 81-71 Pınar Karşıyaka | Galatasaray’ı Webster taşıdı

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray sahasında Pınar Karşıyaka’yı 81-71 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Pınar Karşıyaka’dan Assem Marei oldu. Tai Webster, attığı 17 sayıyla Galatasaray’ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Zach Auguste de 15 sayısıyla galibiyete yardımcı oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ozan Çakar, Ali Köseoğlu

GALATASARAY: Tai Webster 17, Göksenin Köksal 8, Aaron Harrison 10, Zach Auguste 15, Nigel Hayes 13, Marko Arapovic 9, Can Korkmaz 2, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 5, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp

PINAR KARŞIYAKA: Assem Marei 19 , Seketoure Henry 17, İlkan Karaman 7, Erving Walker 2, Tayfun Erülkü 3, Berk Uğurlu 11, Deividas Gailius 12, Egemen Güven, Kameron Chatman, Görkem Doğan, Erdi Gülaslan, Berke Aygündüz

1’İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 51-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-51