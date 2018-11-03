SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Avcı, Kartal'ı tek golle devirdi!
MAÇ SONUCU | Galatasaray 81-71 Pınar Karşıyaka | Galatasaray’ı Webster taşıdı
Basketbol Süper Ligi

MAÇ SONUCU | Galatasaray 81-71 Pınar Karşıyaka | Galatasaray’ı Webster taşıdı

Sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Galatasaray, Tai Webster'ın etkili oyunu ile galip geldi. Tai Webster, attığı 17 sayı ile Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da Assem Marei'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

3 Kasım 2018 22:39

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray sahasında Pınar Karşıyaka’yı 81-71 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Pınar Karşıyaka’dan Assem Marei oldu. Tai Webster, attığı 17 sayıyla Galatasaray’ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Zach Auguste de 15 sayısıyla galibiyete yardımcı oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ozan Çakar, Ali Köseoğlu

GALATASARAY: Tai Webster 17, Göksenin Köksal 8, Aaron Harrison 10, Zach Auguste 15, Nigel Hayes 13, Marko Arapovic 9, Can Korkmaz 2, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 5, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp

PINAR KARŞIYAKA: Assem Marei 19 , Seketoure Henry 17, İlkan Karaman 7, Erving Walker 2, Tayfun Erülkü 3, Berk Uğurlu 11, Deividas Gailius 12, Egemen Güven, Kameron Chatman, Görkem Doğan, Erdi Gülaslan, Berke Aygündüz

1’İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 51-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-51

Son güncelleme 22:39 | 3 Kasım 2018
galatasaray Pınar Karşıyaka
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 13:30
1
-
2
Antalyaspor
Akhisarspor
Bugün - 16:00
1
-
1
BB Erzurumspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe