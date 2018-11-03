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MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Çanakkale Belediyespor | Aslan galibiyetle başladı
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MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Çanakkale Belediyespor | Aslan galibiyetle başladı

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

3 Kasım 2018 17:41

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Erdal Akıncı

Galatasaray: Lays, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Dilara Gedikoğlu, Elifsu Eriçek)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Aksoylu, Semra Özer)

Setler: 25-21, 23-25, 25-18, 25-21

Süre: 111 dakika (28, 29, 26, 28)

Son güncelleme 17:41 | 3 Kasım 2018
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