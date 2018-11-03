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MAÇ SONUCU | Denizlispor 4-2 Adanaspor | Altı gollü maçta gülen Denizlispor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Denizlispor 4-2 Adanaspor | Altı gollü maçta gülen Denizlispor

Denizlispor, altı golün atıldığı maçta sahasında konuk ettiği Adanaspor'u mağlup etmeyi başardı.

3 Kasım 2018 19:42

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Adanaspor’u 4-2 yendi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 89 Burak Altıparmak), Aissati (Dk. 90 1 Tisdell), Mehmet Akyüz (Dk. 78 Muhammed Himmet Ertürk), Recep Niyaz, Mbamba, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Adanaspor: Karacic, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Hakan Barış (Dk. 68 Doğanay Kılıç), Bilal Yener Arıca (Dk. 79 Feczesin), Eren Keleş, Andaç Güleryüz (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli

Goller: Dk. 2 ve 73 Burak Çalık, Dk. 36 Mehmet Akyüz, Dk. 90 2 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 11 Veli Kızılkaya, Dk. 90 3 Feczesin (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Veli Kızılkaya, Dk. 59 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 60 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)

Son güncelleme 19:42 | 3 Kasım 2018
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