MAÇ SONUCU | Denizlispor 4-2 Adanaspor | Altı gollü maçta gülen Denizlispor

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Adanaspor’u 4-2 yendi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 89 Burak Altıparmak), Aissati (Dk. 90 1 Tisdell), Mehmet Akyüz (Dk. 78 Muhammed Himmet Ertürk), Recep Niyaz, Mbamba, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Adanaspor: Karacic, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Hakan Barış (Dk. 68 Doğanay Kılıç), Bilal Yener Arıca (Dk. 79 Feczesin), Eren Keleş, Andaç Güleryüz (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli
Goller: Dk. 2 ve 73 Burak Çalık, Dk. 36 Mehmet Akyüz, Dk. 90 2 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 11 Veli Kızılkaya, Dk. 90 3 Feczesin (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Veli Kızılkaya, Dk. 59 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 60 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)