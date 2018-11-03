MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-2 Manchester United | Rashford ipten aldı

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester United, oldukça zorlandığı Bournemouth deplasmanında son dakikada gelen golle galip geldi. Ligde zor günler geçiren Jose Mourinho’nun yönetimindeki Manchester United, Marcus Rashford’un uzatmada attığı golle üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Manchester United, Bournemouth ile deplasmanda oynadığı maçta zorlansa da galip gelmeyi bildi. Lider Manchester City’nin 9 puan gerisinde haftaya giren Jose Mourinho’nun takımı Manchester United, son dakikalarda attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Maça iyi başlayan Bournemouth, henüz 11. dakikada Callum Wilson’ın attığı golle öne geçti. Bir puan kaybına dahi tahammülü olmayan Jose Mourinho’nun öğrencileri, 35. dakikada son haftaların formda ismi Anthony Martial ile eşitliği yakaladı. Takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

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İkinci yarıda galibiyet için tüm hatları ile saldıran Manchester United, yakadığı fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Bournemouth ise savunma güvenliğini bırakan Manchester United karşısında hızlı hücumlarla etkili oldu. İki takımın karşılıklı pozisyonlar bulduğu karşılaşmanın 1-1 sona ereceği düşünülürken sahneye Marcus Rashford çıktı. 90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Marcus Rashford, topu ağlara göndermeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United maçı 2-1 galip tamamladı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetine imza atan Manchester United, puanını 20’ye yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Manchester United ile aynı puana sahip olan Bournemouth ise 6. sıradaki yerini korudu.