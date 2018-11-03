MAÇ SONUCU | Arsenal 1-1 Liverpool | Dev maçta galip yok

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren ligin 11. hafta maçında, Arsenal, Emirates Stadı’nda Liverpool’u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında Liverpool, 61. dakikada James Milner’ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Arsenal, 82. dakikada Alexandre Lacazette’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

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Arsenal’de sahaya kaptan olarak çıkan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonuçla Arsenal, 23 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Namağlup Liverpool ise 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.