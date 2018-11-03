MAÇ ÖZETİ: Başakşehir Beşiktaş özet! BJK Başakşehir’de hüsrana uğradı!

Süper Ligi 11. hafta maçında Başakşehir Beşiktaş 1-0 sona erdi. Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş Başakşehir karşısındaki şansızlığını bu maçta da kıramadı. Maça baskın bir oyunla başlayan Başakşehir’in 6. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile VAR’a bakılarak iptal edildi. Gol arayışlarını devam ettiren Başakşehir 18. dakikada Alexandru Epureanu golü buldu. Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde demarke kalan Epureanu penaltı noktası üzerinden ayak içiyle gelişine vurdu, süzüle süzüle giden top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyunu terk eden Adriano yerine Caner Erkin girdi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Visca ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Adriano için sağlık görevlileri sahaya girdi. İlk tedavisi saha içinde yapılan Adriano, oyuna devam edemeyeceğini belirterek değişiklik istedi. Karşılaşmanın geri kalanında iki takımda gol aramasına rağmen maç 1-0 sona erdi. İşte, Başakşehir Beşiktaş maç özeti…

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK ŞOKU

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadele Gary Medel ve Adriano'nun sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Visca ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Adriano için sağlık görevlileri sahaya girdi. İlk tedavisi saha içinde yapılan Adriano, oyuna devam edemeyeceğini belirterek değişiklik istedi. Beşiktaş'ta teknik heyet, 25. dakikada Adriano'nun yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü.

Karşılaşmanın 80. dakikasında ise bu kez Gary Medel sakatlık yaşadı. Yaşadığı ağrı sonrası yedek kulübesine değiştirilmesi şeklinde işaret veren Gary Medel'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi Medel ve Adriano'nun sakatlığı, Beşiktaş teknik heyetini zora soktu. Hem Medel'in hem de Adriano'nun arka adalesinde sertleşme olduğu için oyuna devam edemedikleri öğrenildi.

MAÇTA TARTIŞILAN KARAR! PEPE’NİN HAREKETİ…

Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe ile Medipol Başakşehir'in oyun kurucusu Mossoro arasında yaşanan pozisyon, tartışma yarattı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devam kararı verdiği pozisyon sonrası Pepe'nin hareketi eleştiri konusu oldu.

Hava topu mücadelesinde topa yükselen Mossoro'nun beline sert bir müdahale yapan Pepe, rakibini yerde kalmasına neden oldu. Tabanı ile rakibine basan Pepe, daha sonra Mossoro'nun yanına giderek özür diledi. Bu sırada taç atışı kararı veren Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Halis Özkahya, VAR kararını bekledi. VAR odasından devam kararı çıkınca mücadele taç atışı ile devam etti.

Pozisyonun kahramanı Pepe, Mossoro'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart bile görmeden maça devam etti.

Süper Lig puan durumu: Başakşehir zirvede farkı açıyor! 11.hafta Süper Lig maç sonuçları… Süper Lig'in 11. haftası nefes kesen maçlarla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya gelmesinin ardından Süper Lig bugün de Başakşehir Beşiktaş mücadelesine sahne oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatmak isteyen iki takımın mücadelesinde Başakşehir oldu. Ligde zirveye yerleşen Başakşehir rakipleri ile de puan farkını açtı. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 11. hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku

RIDVAN DİLMEN’DEN KARİUS YORUMU

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Loris Karius'a yüklendi. NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un yediği golleri eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, Loris Karius ile ilgili “Kaleciden çok anlamam ama bu Karius'un sağ tarafında bir sıkıntı var. İyi kaleci, bu golü yemez. İyi kaleci, sayılmayan golü de yemez. Yanına düşen bir topta yedi. Soru işareti var. Fabri'nin en büyük avantajı, konsantrasyonun son derece yüksek olmasıydı” dedi.

Karşılaşmayı ve Medipol Başakşehir'in liderliği hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen “Başakşehir belki mükemmel gitmiyor ama Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe'ye 14 puan fark atmış. En yakın rakibine 4 puan fark atmış” ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir'in Türkiye'de organizasyonu en doğru takım olduğunun altını çizen Rıdvan Dilmen, yorumlarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin organizasyonu en doğru takımı Medipol Başakşehir. Transferde akıllı işler yapıyorlar ve oyun karakterine göre transfer yapıyorlar. Ortalama 2-3 bin seyirciyle oynayan bir kulüpte sizin reaksiyonlarınızın farklı olması için iyi yönetimler gerekir. Genç oyuncu yatırımından çok yaşlı bir takım ama hangi karakter bize uyar felsefesini benimsemiş bir takım… Arda Turan mesela oyuna alınmadı. Emre Belözoğlu olmasa bile Mahmut Tekdemir ve İrfan Can ile oynarım diyor Abdullah Avcı…”