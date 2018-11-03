BJK’ye Başakşehir’den soğuk duş! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! CANLI YAYIN

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Fenerbahçe olaylı derbisinin ardından gözler bir diğer kritik karşılaşma olan Başakşehir Beşiktaş maçına döndü. Beşiktaş’ta deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş’ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Pepe, Babel ve Ljajic ise ilk 11’de başlama şansları teknik direktör Şenol Güneş’e göre şekillenecek. Geçen hafta liderliği Galatasaray’da devralan Başakşehir ise zirveyi korumak için Beşiktaş’ı devirmek istiyor. İşte, Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

Maç oldukça tempolu başladı. İki takım da hücum ağırlıklı bir futbol anlayışıyla sahada. 6. dakikada sağ kanatta topu alan Visca içeri sokuldu ve pasını gerilerden gelen Elia’ya doğru bıraktı. Elia’nın gelişine vuruşunda yerden giden top ağlarla buluştu. VAR hakemleri, sağ kanatta topu alan Visca’nın ofsaytta olduğu belirtti. Gol geçersiz sayıldı. 14. dakikada sol çaprazda topu alan Elia’nın sert şutunda top savunmadan döndü. Elia’nın şutunda Vida’ya çarpan top sonrası VAR hakemleri bir kez daha inceleme yaptı ancak herhangi bir ihlal olmadığı belirlendi. Maçta gol perdesi 18. dakikada açıldı. Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde demarke kalan Epureanu penaltı noktası üzerinden ayak içiyle gelişine vurdu, süzüle süzüle giden top ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 25’te Beşiktaş’ta sakatlanan Adriano yerini Caner Erkin’e bıraktı. 38. dakikada Elia’nın uzun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Visca ceza alanına girmeden şutunu çekti, top farklı şekilde auta çıktı. Dakika 40’ta ceza alanı ön çizgisinde topu alan Lens’in dönerek yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top direk dibinden kornere çıktı. 45+3’te Başakşehir’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale alanı içinde seken topa Epureanu röveşatayı vurdu, oldukça yumuşak giden top kaleci Karius’ta kaldı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Elia, Bajic.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMAN

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak – Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş’ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek – Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde oynayabilecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir’i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak. Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GÖZLER VAGNER LOVE VE PEKTEMEK ÜZERİNDE

Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş'taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise yarınki mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.

CANLI | Medipol Başakşehir 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbinin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor. 6'da Elia skoru 1-0'a getirdi. VAR sistemi golü iptal etti. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda galibiyet almakta oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaşmada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını 1-1’lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyaspor’a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe’ye ise 2-0 yenildi.

BEŞİKTAŞ’TA ADRİANO SAKATLANDI

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadele Adriano'nun sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Visca ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Adriano için sağlık görevlileri sahaya girdi. İlk tedavisi saha içinde yapılan Adriano, oyuna devam edemeyeceğini belirterek değişiklik istedi. Beşiktaş'ta teknik heyet, 25. dakikada Adriano'nun yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi Adriano'nun sakatlığı, Beşiktaş teknik heyetini zora soktu.

CANER VE MEDEL KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta iki futbolcu Medipol Başakşehir karşısına sarı kart ceza sınırında çıktı. İlk 11’de sahaya çıkan Gary Medel ve yedek kulübesinde yer alan Caner Erkin’in bu karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunuyor. Medel ve görev verilmesi halinde Caner sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park’ta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yer alamayacak.