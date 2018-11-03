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İrfan Can Kahveci: ‘Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum’
Medipol Başakşehir

İrfan Can Kahveci: ‘Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum’

Medipol Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından "Her geçen gün kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok önemli kişilerle çalışıyorum. İnşallah ben de Cengiz gibi Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum ve onun için çabalıyorum" dedi.

3 Kasım 2018 21:37

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, konuğu Beşiktaş’ı 1-0 yenerken müsabakanın iyi performans gösteren oyuncularından İrfan Can Kahveci, maçı ve kendi yükselen form grafiğini değerlendirdi. İrfan Can, “Herkesin isteği, mücadelesi vardı. Bize galibiyeti getiren bu oldu” ifadelerini kullandı.

Başarılı orta saha oyuncusu kendi performansıyla ilgili olarak ise, “Her geçen gün kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok önemli kişilerle çalışıyorum. İnşallah ben de Cengiz gibi Avrupa’da ülkemizi temsil etmek istiyorum ve onun için çabalıyorum” dedi. 03 Kasım 2018 Rıdvan Dilmen`den Loris Karius yorumu: Soru işaretleri var Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Loris Karius'u eleştirdi. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius hakkında soru işaretleri olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:37 | 3 Kasım 2018
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