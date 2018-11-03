Hilal Özdemir kimdir? Volkan Babacan’ın eşi Hilal Özdemir Babacan kaç yaşında?

Uzun yıllardır Başakşehir’in kaleciğini yapan Volkan Babacan 2018 yılında A Haber spikeri Hilal Özdemir evlenmişti. Show Tv, Kanal D, NTV Spor ve NTV kanallarında görev alan başarılı spiker Hilal Özdemir, birçok kişi tarafından merak ediiyor. Peki, Başakşehir'in başarılı kalecisi Volkan Babacan'ın eşi Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında?

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

23.11.1989 doğumlu olan Hilal Özdemir Atv kanalında Haber Bülteni sunan ve spiker olarak iş hayatına devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olan Hilal Özdemir Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde Medya üzerine master yaptı. Üniversite eğitimi öncesinde ise Eyüboğlu Koleji’nde ortaokul ve Lise eğitimini tamamladı.

Atv kanalı öncesinde ise Show Tv, Kanal D, NTV Spor ve NTV kanallarında görev almış ardından SKYTURK360’a TMSF ataması ile kanalın başına geçen babası Cengiz Özdemir’inde gelmesiyle haber spikeri olarak bu kanalda görev almaya başladı. Hilal Özdemir şu anda ATV ve A Haber kanallarında sunuculuğa devam ediyor.

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN İNSTAGRAM

İNSTAGRAM’I AKTİF KULLANIYOR

İşi gereği sürekli göz önünde olan Hilal Özdemir, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. İnstagram’da hayatının her anında fotoğraflar paylaşan Hilal Özdemir’in 60 bin takipçisi bulunuyor.