Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, ultrAslan’ın kurucusunun yeğeniymiş

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi, 20 yaşındaki sarı lacivertli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Galatasaray maçında deplasman tribünündeki yerini alan Koray Şener’in zamansız ölümü Türkiye’yi yasa boğarken sarı lacivertli taraftarlar ise ölüm haberini alınca tribünleri boşaltarak Şener’in götürüldüğü hastaneye akın etti.
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Dün akşam 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi stada giderken Koray Şener…
ULTRASLAN’IN KURUCUSUNUN YEĞENİ
Şener’in ölümünün ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şener, Galatasaray’ın taraftar topluluğu UltrAslan’ın kurucusu Alparslan Dikmen’in yeğeniydi.
Alpaslan Dikmen’in kardeşi Kubilay Dikmen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:”Yeğenim Koray Şener’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız çok büyük… Başımız sağ olsun…”