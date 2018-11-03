Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, ultrAslan’ın kurucusunun yeğeniymiş

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi, 20 yaşındaki sarı lacivertli taraftar Koray Şener kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Galatasaray maçında deplasman tribünündeki yerini alan Koray Şener’in zamansız ölümü Türkiye’yi yasa boğarken sarı lacivertli taraftarlar ise ölüm haberini alınca tribünleri boşaltarak Şener’in götürüldüğü hastaneye akın etti.

Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından hastanede yıkıldılar! Babanın isteği gözyaşlarına boğdu... Bir grup yönetici ve oyuncu, sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in hayatını kaybettiği hastaneye giderek gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti İlgili Haberi Oku ULTRASLAN’IN KURUCUSUNUN YEĞENİ

Şener’in ölümünün ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şener, Galatasaray’ın taraftar topluluğu UltrAslan’ın kurucusu Alparslan Dikmen’in yeğeniydi.

Alpaslan Dikmen’in kardeşi Kubilay Dikmen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:”Yeğenim Koray Şener’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız çok büyük… Başımız sağ olsun…”