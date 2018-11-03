Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın isyanı: Bu nasıl bir şeydir arkadaş yahu!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılı camia, hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarına öfke kustu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonrası yaşanan olaylar ile ilgili konuşurken, hakemlerin çok kötü bir maç yönettiğinden şikayet etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Fenerbahçe derbisi sonrası Fırat Aydınus`a ağır eleştiri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından konuşan Fatih Terim, sert ifadeler kullandı. Fatih Terim, özellikle maçın hakemlerini yaylım ateşine tuttu. İlgili Haberi Oku

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu nasıl bir şeydir arkadaş yahu! İnsanlar birbirine giriyor. Bu olayların bütün nedeni saha yönetimi… Yazık günahtır. Biz kimsenin hakkını istemiyoruz, Galatasaray’ın hakkını istiyoruz. Bu olayların bütün sebebi saha yönetimi. Yazıktır, günahtır. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yan hakemin gözünün önünde top rakip oyuncudan taca çıkıyor, taç rakibe veriliyor. Dönüp gol oluyor. Tüm hakemlere saygımız sonsuzdur. Ama herkes elini vicdanına koysun artık. Allah aşkına yeter yahu bu mübarek günde ne gereği var. Ne görüyorsanız onu çalın başka bir şey istemiyoruz. Bunların olmaması lazım. Ne biz, ne başkaları yapmalı. Benim tarzıma hiç uymuyor. Kavga bana göre değil. Maalesef önlenemez bir hale geldi saha içinde…”