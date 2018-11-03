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Son Dakika: Derbinin ardından ortalık karıştı!
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası kavga! İşte, olaylı derbi görüntüleri…
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası kavga! İşte, olaylı derbi görüntüleri…

Galatasaray Fenerbahçe maçı kavga ile damgasını vurdu. Derbi sonunda Belhanda Soldado arasında yaşanan tartışmanın büyümesi ve Jailson'un müdahalesi ile büyüyen olayla sosyal medyaya damgasını vurdu. İncelemenin ardından N'Diaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda'nın ise sarı kartla cezalandırıldığı açıklandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı kavga görüntüleri...

3 Kasım 2018 00:07

Süper Lig’in 11. haftasında oynana 4 golün atıldığı Galatasaray Fenerbahçe maçı 2-2 sona erdi. Fakat maç sonucundan daha Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar daha çok konuşuldu. Yaklaşık yarım saatlik VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe’den Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart gördü, Galatasaray’dan ise Badou Ndiaye’ye kırmızı çıktı. Olayların içindeki Younes Belhanda ise sarı kart ile cezalandırıldı. İşte yaşanan arbededen tüm olaylar…

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pozisyonlarda Jailson'un Belhanda'ya tokat attığı, ardından Galatasaraylı N'Diaye'nin de Jailson'a kafa attığı görüldü. 

Yaşanan arbede de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da, Skrtel'e arkadan vurdu. 

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Jailson'un Belhanda'ya yaptığı hareketten sonra bütün Galatasaraylı futbolcular kovalamaya çalıştı. 

Birbirini kovalayan futbolcular itiş kakış ve karmaşa içerisinde soyunma odası girişinde birbirlerine girdi.

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Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado'nun kırmızı kart gördüğü açıklandı. Galatasaray'da ise N'Diaye kırmızı kart, Belhanda da sarı kartla cezalandırıldı.

Son güncelleme 00:28 | 3 Kasım 2018
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