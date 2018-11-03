Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener’in cenaze töreni hakkına Fenerbahçe’den açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Koray Şener, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı’nda yapılacak Koray Şener’in cenaze töreni hakkında bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray ile oynadığımız derbi maçında tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve tüm camiamızı yasa boğan taraftarımız Koray Şener’in cezanesi için yarın (Pazar günü) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir cenaze töreni düzenlenecektir.

Okul Açık tribününün alt katı cenaze törenine katılanlar için açılacaktır. Okul Açık tribününe girişler de Fenerium tarafından 10:00 ile 10:30 arasında yapılacak ve cenaze töreni 11:00’da başlayacaktır.

Stadyumdaki cenaze töreninin ardından cenazenin defnedileceği Kocaeli Körfez’e otobüsler kaldırılacak ve Körfez’de Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacaktır.”