Fener’in taktiği tuttu

Galatasaray, oyuna çok hızlı ve tempolu başladı. Kanatları Rodrigues ve Onyekuru ile çok iyi kullanarak etkili akınlar yapmak istedi. Merkezden de Belhanda ve Sinan Gümüş'le pozisyon üretip gol aradı. Fakat rakip F.Bahçe, oyunu kendi yarı alanında kabul etti.

İkinci bölgeye çekildi ve Galatasaray'ın ihtiyacı olan tüm boş alanları kapattı. Pas trafiğini kesti ve kaptırmış olduğu toplardan sonra da rakibe en az iki kişiyle şok pres yaparak topun sahibi oldu. F.Bahçe'nin katı savunması karşısında G.Saray'ın, artık tek gol atma şansı duran toplardı ve F.Bahçe defansının adam adama markaj yapsa bile hatalı eşleşmelerinden iki gol buldu.

Fenerbahçe’ye bakacak olursak; özellikle ikinci yarıda oyun ve taktik disiplinleri mükemmeldi. Blokların arasında kopma olmadı ve oyunu 35 metre mesafede oynadılar. Rakibin pozisyon bulmasına asla müsaade etmediler. Sadece rakip akınlarından sonra topa sahip olduklarında çok çabuk öne doğru garanti paslarla etkili kontrataklar yapmalıydı.

Veya topu rakibe vermeyip daha çok sahip olarak oyunun temposunu düşürüp çok pas yapmalıydı. 60 dakika bunu başaramayan F.Bahçe, o süreden sonra daha çok topa sahip olan, pas yapan, kanatları kullanan, sağlı sollu kombine akınlar yapan taraftı.

Maçın sonunda yaşanan kavga iki asırlık çınara yakışmadı. Bu tarz görüntülerin bir daha tekrarlanmamasını diliyorum.

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