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Fenerbahçe’de Sampaoli kararı! Görüşme gerçekleşmedi…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Sampaoli kararı! Görüşme gerçekleşmedi…

Fenerbahçe'de Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Arjantinli Sampaoli ile herhangi bir temasın olmadığı öğrenildi.

3 Kasım 2018 12:24

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL Galatasaray ile derbide 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için belirsizlik devam ediyor… Cocu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde yeni hoca için bir çok isim ortaya atılmış ve dün yabancı basın ve ajanslar Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli’nin avukatının Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geldiğini öne sürmüştü.

Ancak yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Fenerbahçe Kulübü, Jorge Sampaoli ile ilgili herhangi bir temasta bulunmadı ve Arjantinli hoca gündeme hiç gelmedi.

Sarı-lacivertli yönetimin hoca konusunda ince eleyip sık dokuduğu ve Sampaoli için hiçbir bir girişimlerinin olmadığı ve iddia edildiği gibi bir görüşmenin kesinlikle olmayacağı öğrenildi.

Dün medyada yer alan haberlere göre Sampaoli'nin avukatının Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

Son güncelleme 13:27 | 3 Kasım 2018
Fenerbahçe Sampaoli
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