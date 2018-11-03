Derbi sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım! Futbolcuların durumu…

Galatasaray Kulübü, 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe karşılaşması sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’in son durumları paylaşıldı.
Belhanda’nın boynunda Rodrigues’in de ayağındaki yaralar dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar paylaşılan tvitte “Maçın ardından Belhanda ve Garry…” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Fenerbahçe’nin ikinci golü öncesi Belhanda’nın müdahale ettiği topun Valbuena’ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı.
Maçın ardından Belhanda ve Garry… pic.twitter.com/dACcVebc1n
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Kasım 2018