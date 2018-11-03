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Derbi sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım! Futbolcuların durumu…
Galatasaray

Derbi sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım! Futbolcuların durumu…

Galatasaray ile Fenerbahçe derbide 2-2 berabere kalırken maçın ardından olaylar çıktı. Sarı kırmızılı kulüp ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla futbolcularının son durumunu gösterdi.

3 Kasım 2018 10:34

Galatasaray Kulübü, 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe karşılaşması sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’in son durumları paylaşıldı.

Belhanda’nın boynunda Rodrigues’in de ayağındaki yaralar dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar paylaşılan tvitte “Maçın ardından Belhanda ve Garry…” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin ikinci golü öncesi Belhanda’nın müdahale ettiği topun Valbuena’ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı.

03 Kasım 2018 Spor yazarlarından Galatasaray-Fenerbahçe yorumu: `Pavyon fedaisi misin?` Spor yazarları 2-2 beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte olay maçın ardından yapılan açıklamalar İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:34 | 3 Kasım 2018
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