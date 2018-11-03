Darıca Gençlerbirliği Azeri iş insanına satıldı

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov’a satıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri işadamı Rauf İsmailyov da yer aldı.

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84 YILLIK KULÜP DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

Darıca Gençlerbirliği, 1934 yılında Kocaeli ilin de kurulmuş futbol kulübüdür. Maçlarını 2.610 kişilik Darıca İlçe Stadyumu’nda oynamaktadır. Renkleri sarı-yeşildir. Başkanlığını Mücahid Vural yapmaktadır. 2018-19 sezonunda 2. Lig’te mücadele etmektedir.

2017-18 sezonunda 3. Lig 2. grubu 72 puanla şampiyon tamamlayarak 10 sezon aradan sonra 2. Lig’e yükseldi. 2018-19 sezonu başında 2. Lig’e çıkan takımda sportif direktörlük görevine İlter Kasap getirildi. Teknik direktörlük görevine ise Trabzonspor’un U-19 takımını çalıştıran Abdulkadir Aslan getirildi.[4] Ligin başlaması ile birlikte 7 hafta geride kaldığında 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden İlter Kasap ve Abdulkadir Aslan görevinden ayrıldı. 15 Ekim 2018 tarihinde Oktay Derelioğlu takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Taraftar grubunun adı semtin merkezindeki büyük çınar ağacından alınıp Çınaraltı olarak kabul edilmiştir.