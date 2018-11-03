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CANLI YAYIN: Juventus Cagliari canlı izle! Juve’de hedef namağlup devam…
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Juventus Cagliari canlı izle! Juve’de hedef namağlup devam…

Geçen sezon şampiyonlar olan, bu senede yoluna yenilgisiz devam eden Juventus Cagliari karşısına çıkıyor. Cristiano Ronaldo'ya güvenen Juventus Cagliari karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Juventus Cagliari maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

3 Kasım 2018 22:04

İtalya ligi Serie A'da zirvede yer alan Juventus orta sıralarda yer alan Cagliari karşısına çıkıyor. Oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan Juventus Cristiano Ronaldo’nun da performansı ile adeta durdurulamaz hale geldi. Haftayı kayıpsız atlatmak Juventus karşısına çıkacak Cagliari ise güçlü rakibini yenerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Canlı yayın ekranlara gelecek olan Juventus Cagliari maçını izlemek isteyen futbol severler aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir.

JUVENTUS CAGLİARİ CANLI İZLE

JUVENTUS CAGLİARİ MAÇI İLK 11

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Costa

Cagliari: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti

JUVENTUS LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Cagliari maçı bu akşam saat 22:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 22:18 | 3 Kasım 2018
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