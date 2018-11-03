CANLI YAYIN: Arsenal Liverpool canlı izle! Arsenal Liverpool hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de bu hafta dev bir derbi futbol severleri bekliyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Arsenal Liverpool Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeden devam eden Liverpool Arsenal karşısında kayba uğramak istemiyor. Arsenal ise 7 galibiyet ve 2 yenilgi ile 4. sırada yer alıyor. Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta futbol severler tarafından merak ediliyor. Arsenal Liverpool maçı canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde yer alıyor.

ARSENAL LİVERPOOL CANLI İZLE

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal Liverpool maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.