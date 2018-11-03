Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli?

Şükran Ovalı sık sık özel hayatı ve iş hayatıyla gündeme geliyor. Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan başarılı dizi oyuncusu Şükran Ovalı aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte Şükran Ovalı'nın biyografisi…

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur.

Şükran Ovalı'nın rol aldığı yapımlar…

2006 Ezo Gelin Gülden Yardımcı Karakter 2007 Vazgeç Gönlüm Cemile Yardımcı Karakter Bez Bebek Merve Yardımcı Karakter 2008 Aşk Yakar – Yardımcı Karakter 2009 Kahramanlar Ayşe Komiser Başrol Oyuncusu Bir Bulut Olsam Bahar Yardımcı Karakter 2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Aslı-Ayla Konuk Oyuncu 2011 Reis Nazlı Başrol Oyuncusu 2012 Kötü Yol Nuran Öğütçü Başrol Oyuncusu Leyla ile Mecnun Sena Konuk oyuncu 2013 Avrupa Avrupa Melisa Yardımcı Karakter 2014 Cinayet Umay Abalı Başrol Oyuncusu 2014-2015 Şeref Meselesi Derya Başrol Oyuncusu 2016 Paramparça Psikolog Ayşe Yardımcı Karakter 2016 Familya Ezgi Alagöz Başrol Oyuncusu

ŞÜKRAN OVALI İNSTAGRAM SAYFASI

ŞÜKRAN OVALI’NIN 700 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Şükran Ovalı özellikle İnstagram’da fotoğraflarıyla beğeni alıyor. 700 bin takipçisi bulunan Şükran Ovalı profilinde Caner Erken ve çocuklarıyla birlikte fotoğraflarına da sık sık yer veriyor.