Birbirlerini yediler, pes etmediler

Galatasaray, evinde oynadığı bütün maçlarda aynısını yapıyor. Baskılı, hücum yönü zengin ataklarla rakibini bunaltıyor. Hem kanatları hem de merkezi iyi kullanıyor. Stoperde Ozan-Serdar ikilisi iyi işler yaptı. Sarı-kırmızılılar evinde set oyunu nasıl oynanır rakiplerine adeta ders verdi ama ilk yarıda. Hep beraber hücum edip, beraber defans yaptılar. Oysa birbirleri için oynuyorlardı.

Hatta top kaptırdıkları zaman topa yöneliyorlardı. Maç başlamadan sakatlanan Eren yoksa Sinan vardı. O da gol atamazsa Donk ve sağ bek Linnes… Her zamanki gibi Cimbom sonunu getiremedi ve konsantrasyonu bozuldu. Kaçan puanlar neyse de maç sonu yaşananlar yakışmadı.

Fenerbahçe’nin puan cetvelinde bu sıralarda olduğu tarihte görülmemiştir. Hoca gitmiş, oyuncular şaşkın, çıkış için bu maçtan iyi fırsat mı vardı? İlk yarıda Galatasaray'ın şok presi ile karşılaşınca açıkçası oyun kuramadılar, organize ataklarının sayısı hayli az. Sağdan Ayew, soldan Valbuena, merkezden Benzia bastırıyor ama sonuç yok. Hatlar arası kopuk, iletişim yok. Gol atacak kimse yok derken ikinci yarıda penaltı sonrası adeta uykudan uyandı sarı-lacivertliler. Benzia'nın yerine giren Alper takımını hareketlendirdi. Hatta galibiyeti kaçırdı.

Hakem Fırat Aydınus mükemmel maç yönetti yazacaktım ama ne mümkün. Bir maçın da önüne geçme be kardeşim. Bir penaltı, bir yanlış taç kararı maçın dönmesine neden oldu.

Yazarın Diğer Yazıları