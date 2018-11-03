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Beşiktaş’ın Başakşehir kabusu devam ediyor
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Başakşehir kabusu devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla siyah-beyazlılar ile oynadığı son 6 maçı da yenilgi yüzü görmeden tamamlamış oldu. Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı 7. maçına çıkan Şenol Güneş, 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti.

3 Kasım 2018 22:00

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle siyah-beyazlı takım karşısındaki üstünlüğünü de sürdürmüş oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, Beşiktaş ile oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Başakşehir, söz konusu periyotta rakip ağlara ise 9 gol bırakmayı başardı.

Evindeki üstünlüğünü korudu

Bu akşamki mücadeleyle birlikte 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Beşiktaş ile 11. maçına çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 1’in kaybeden turuncu-lacivertli takım, geriye kalan 10 mücadelenin 5’ini kazanırken, 5’inde de sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a karşı tek mağlubiyetini 2-1’lik skorla 2014-2015 sezonunda almıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Abdullah Avcı’lı Başakşehir’e karşı 7. maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geride kalan mücadelelerden ise 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı’ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş, o günden bu yana adeta kazanmayı unuttu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu

Beşiktaş: 2 – Medipol Başakşehir: 0

Medipol Başakşehir: 2 – Beşiktaş: 2

2016-2017 sezonu

Beşiktaş: 1 – Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 3 – Beşiktaş: 1

2017-2018 sezonu

Beşiktaş: 1 – Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 1 – Beşiktaş: 0

2018-2019 sezonu

Medipol Başakşehir: 1 – Beşiktaş: 0 03 Kasım 2018 İrfan Can Kahveci: `Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:00 | 3 Kasım 2018
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