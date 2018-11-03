Benzia’dan olay paylaşım! Hocasına küfürlü isyan…

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan ve ikinci yarıda yerini Alper Potuk’a bırakan sarı lacivertlilerin yıldızı Benzia maçta sonra sitem etti.
Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Cezayirli futbolcu, “Her zaman ben… B..ktan bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar.” ifadelerini kullanarak oyundan alınmasına tepki gösterdi.
İşte Benzia’nın yaptığı paylaşım…
”Always me. F..king shit decision. They do not know anything about football.”