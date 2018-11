Benzia’dan olay paylaşım! Hocasına küfürlü isyan…

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan ve ikinci yarıda yerini Alper Potuk’a bırakan sarı lacivertlilerin yıldızı Benzia maçta sonra sitem etti.

Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Cezayirli futbolcu, “Her zaman ben… B..ktan bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar.” ifadelerini kullanarak oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe`nin yıldızı Valbuena: Vefat haberini aldıktan sonra... Galatasaray derbisinde bir gol bir asistle takımının bir puan kazanmasında büyük pay sahibi olan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fenerbahçe taraftarının hayatını kaybettiğini, devre arasında öğrendiklerini söyledi. Mathieu Valbuena, Fenerbahçe taraftarının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra mücadelelerinin arttığını belirtti. İlgili Haberi Oku

İşte Benzia’nın yaptığı paylaşım…

”Always me. F..king shit decision. They do not know anything about football.”

Galatasaray kavganın ardından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda`nın fotoğraflarını paylaştı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çıkan kavga geceye damga vururken sarı-kırmızılılar, kulübün resmi Twitter hesabından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın fotoğrafını paylaştı. İlgili Haberi Oku