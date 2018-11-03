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Benzia’dan olay paylaşım! Hocasına küfürlü isyan…
Fenerbahçe

Benzia’dan olay paylaşım! Hocasına küfürlü isyan…

2-2 biten olaylı Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yapan Benzia oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

3 Kasım 2018 00:08

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan ve ikinci yarıda yerini Alper Potuk’a bırakan sarı lacivertlilerin yıldızı Benzia maçta sonra sitem etti.

Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Cezayirli futbolcu, “Her zaman ben… B..ktan bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar.” ifadelerini kullanarak oyundan alınmasına tepki gösterdi.

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İşte Benzia’nın yaptığı paylaşım…

”Always me. F..king shit decision. They do not know anything about football.”

 

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Son güncelleme 00:13 | 3 Kasım 2018
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