Barcelona Rayo Vallecano canlı izle! La Liga maçı hangi kanalda?

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği İspanya La Liga bu akşam Barcelona Rayo Vallecano maçı ile devam ediyor. Bu sezon için de şampiyonluk iddiasını sürdüren Barcelona Rayo Vallecano karşısında neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Barcelona Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona Vallecano maçı detayları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Barcelona Vallecano canlı yayını…

BARCELONA RAYO VALLECANO CANLI İZLE

BARCELONA RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Barcelona, Vallecas'da Rayo Vallecano’nun konuğu olacak. 3 Kasım Cumartesi günü 22.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Coutinho, Suárez

Rayo Vallecano: Alberto García, Advíncula, Amat, Gálvez, Álex Moreno, Imbula, Santi, Trejo, Embarba, Álvaro, Raúl de Tomás