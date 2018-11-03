Ali Ece’den Loris Karius’a: ‘GBT falan da yap bize bari!..’

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 yenilip, zirvenin 6 puan gerisine düşerken, maçta yediği golle ilgili eleştirilen kaleci Loris Karius’a bir tepki de ünlü yorumcu Ali Ece’den geldi. Karius’un özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesine dikkat çeken Ece, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ali Ece’nin sosyal medyada da gündeme oturan o sözleri:

“Ne kadar ünlü olmak isteyip ünlü olamamış kimse varsa ‘Karius bana da mesaj attı’ diyor. Karius’un şu andan itibaren kimseye mesaj atmaması gerekiyor! Böyle bir şey var mı ya? Sen yetenekli bir kaleci olduğun için Şampiyonlar Ligi finalinde büyük hata yapmana rağmen bir daha şans verildi buraya geldin. Bunlar çok büyük takımlar. Sözleşmede her gece eğlence mekanları teftiş edilecek yazmıyor.

Sen narkotik şubeden misin? Onlar gidiyor her gece oralara. Sen kalecisin. Hiç beğenmedim bugünkü halini. Sağına hiç atlamıyorsun. Yapma. Geçen sene bu zamanlar çok daha fitti. Hatalı gol yiyordu ama çok fitti. Sen buraya şeye gelmedin birader… Tatil olsa iyi. Tatilde birazcık dinlenirsin. Adam dinlenmiyor geceleri dediğim gibi. Emniyet amirlerini görüyoruz o kadar gece. GBT falan da yap bize Karius bari!” Rıdvan Dilmen`den Loris Karius yorumu: Soru işaretleri var Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Loris Karius'u eleştirdi. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius hakkında soru işaretleri olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku