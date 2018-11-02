Yıldız futbolcuya hapis cezası! Taksi şoförüne saldırmıştı

SKOR DIŞ HABERLER Kopenhag’da forma giyen Arsenal ve Juventus’un eski yıldızı Nicklas Bendtner, hapis cezasına çarptırıldı. Futbol yaşantısını Danimarka’da sürdüren Nicklas Bendtner, taksi şoförüne saldırdığı gerekçesiyle 50 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Kopenhag’da sabaha karşı bindiği taksinin şoförü ile önce tartışan ardından da fiziksel saldırıda bulunan Nicklas Bendtner, olayın ardından tutuklanmıştı. Kopenhag’da hakim karşısına çıkan Nicklas Bendtner, 50 gün hapis cezası aldı. Kız arkadaşı ile birlikte bindiği takside olay çıkaran Nicklas Bendtner, şoförün çenesini kırmıştı. Davada takside bulunan kamera görüntüleri yayınlanırken, Nicklas Bendtner’in saldırdığı anlar gösterildi. Taksi şoförü ise kendisini korumak için Nicklas Bendtner ve kız arkadaşına ne olduğu anlaşılamayan cisimler fırlattığı gözlendi.

Nicklas Bendtner saldırı nedeniyle suçlu bulunurken, taksi şoförü ise serbest bırakıldı.

Arsenal altyapısında yetişmiş olan Nicklas Bendtner, 2007 yılında çıktığı İngiliz ekibinin A Takımı’nda 7 yıl forma giymişti. Nicklas Bendtner, 2012 yılında ise Juventus’a kiralanmıştı. Danimarka Milli Takımı formasını 81 kez giymiş olan Nicklas Bendtner, 30 gole imza atmıştı.