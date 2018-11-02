Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel kimdir? Zeynep Demirel kaç yaşında?

Uzun yıllardır Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Demirel'in kim olduğunu, boyunun kaç olduğunu, kaç yaşında olduğunu merak edenler Google üzerinden arama yapıyor. Peki güzellik yarışmasına da katılmış olan Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu, hangi ülkenin güzllik yarışmasına katıldı? İşte Zeynep Demirel'in kim olduğu hakkında bilinmesi gerekenler…

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR? NERELİ, KİMİNLE EVLİ?

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demierl ile evlenmeden önceki adı Zeynep Sever olan ünlü güzel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Belçika'da 2009 yılında katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yaptı. 2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocukları var. 1.78 boyundaki ünlü güzel, 55 kilo.

ZEYNEP DEMİREL İNSTAGRAM

İNSTAGRAM’DA 500 BİN TAKİPÇİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Demierl, İnstagram’da paylaştığı Volkan Demirel ve çocukları Yade ve Yeda ile olan fotoğrafları beğeni topluyor.