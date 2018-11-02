U21 derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray U21 Takımı, Elit U21 Ligi'nin 11. haftasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-0 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla lider oldu.

Elit U21 Ligi’nin 11. haftası Galatasaray – Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadele oldukça hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Recep Gül ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında da Galatasaray daha etkili bir oyun sergiledi ve 64. dakikada Metehan Mertöz attığı gol ile skoru 2-0’a taşıdı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Galatasaray derbiden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 24 puana yükselden Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise 16 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig’de de Galatasaray, bu akşam Fenerbahçe’yi konuk edecek.