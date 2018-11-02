Tümer Metin: ‘Yayıncı kuruluşta çalışmasam…’

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı dev derbiye maç sonrası yaşanan kavga damga vururken, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, müsabakayı ve yaşanan kavgayı çarpıcı ifadelerle yorumladı. İki takım oyuncularını da eleştiren Tümer Metin, “Yayıncı kuruluştayız…. Başka bir kanalda olsam çok farklı konuşurdum! Bir çocuk öldü arkadaşlar! Yiyin birbirinizi…. Rol model olacaksınız he? Kazanmak uğruna…” ifadelerini kullandı.

Maçtan önce tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in vefatına değinen Tümer Metin, “Bir çocuk ölmüş ya bir çocuk. Çok şey söylerim şimdi. Rol model olacaksın he. Bu olaylardan hicap duyuyorum… Yönetici, futbolcusu, teknik direktörü siz ne yapıyorsunuz ya?” diye konuştu. Rıdvan Dilmen Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olayları değerlendirdi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yorum yapan Rıdvan Dilmen, derbi sonrası yaşanan kavga hakkında sert eleştirilerde bulundu. İlgili Haberi Oku