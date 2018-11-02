Tribünler ayakta, takımlar bekleniyor! Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda?

Türkiye’nin en önemli derbilerinin başında gelen Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig’in 11. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. İki takımdaki çok sayıdaki sakat futbolcular ilk 11’leri etkiledi. Fenerbahçe’de Valbuena sürprizi yaşanırken Galatasaray umudunu Onyekuru’ya bağladı. Galatasaray'da Mariano cezalı, Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise Slimani kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken Mehmet Topal ve Oğuz Kağan Güçtekin sakatlıkları nedeniyle sahada yerini alamayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Benzia, Valbuena, Ayew, Frey

İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!

iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.

DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:

22.10.2017 1.70 Galatasaray

08.03.2017 1.70 Fenerbahçe

20.11.2016 1.60 Fenerbahçe

18.10.2014 1.85 Galatasaray