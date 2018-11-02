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SON DAKİKA Sampaoli’nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul’da
Fenerbahçe

SON DAKİKA Sampaoli’nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek.

2 Kasım 2018 19:26

Phillip Cocu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe’de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. İHA’nın haberine göre Sampaoli’nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli’ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul’a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

02 Kasım 2018 Son dakika! Derbi öncesi gerginlik... Fenerbahçe taraftarları gözaltında! Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi camı kırık araçlar bekletildi ve karakola götürüldü, otobüse zarar veren 4 taraftar gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku

“O iş bitmiştir”

Şili’nin başında 2 kez Copa Amerika’yı kazanmayı başaran ve son Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’nı çalıştıran Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe’ye çok yakın olduğu iddia edilirken, Şili’nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Sampaoli’nin menajerinin olmadığının altını çizerek, “Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur. O gittiyse, bu iş bitmiştir” açıklamasını yaptı.

“Fenerbahçe’yi çalıştırmaktan mutluluk duyar”

Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli’nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, “Şu anda görüşme halindeler” ifadelerini kullandı. Sampaoli’ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, “Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe’yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır” dedi.

Son güncelleme 21:14 | 2 Kasım 2018
Fenerbahçe Jorge Sampaoli
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