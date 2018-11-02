Son dakika! Derbi öncesi gerginlik… Fenerbahçe taraftarları gözaltında!

Bugün oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Ülker Stadyumu’ndan saat 17.00’de hareket eden otobüsler, saat 18.00’de stada ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

Galatasaray Fenerbahçe (saat 21.00) Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile başlıyor... Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe derbide gülerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Liderliği geçen hafta Başakşehir'e kaptıran Galatasaray ise Fenerbahçe'yi yenerek avantajı elde etmenin peşinde. Galataray Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... İlgili Haberi Oku