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Simone Biles’ten tarihi başarı!
Diğer Sporlar

Simone Biles’ten tarihi başarı!

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 3 kez podyumun zirvesine çıkan ABD'li Simone Biles, bu alanda dünya şampiyonlarındaki toplam altın madalya sayısını 13'e yükselten ilk sporcu oldu.

2 Kasım 2018 20:02

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda mücadele eden ABD’li kadın sporcu Simone Biles, elde ettiği 3 altın madalya ile tarihi bir başarıya imza attı. Katar’ın ev sahipliğinde başkent Doha’da devam eden şampiyonada, takımlar, bireysel ve atlama masası finallerinde altın madalyaya uzanan Biles, kariyerindeki dünya şampiyonası altın madalyası sayısını 13’e yükseltti.

Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo’nun 1996 yılında kırdığı dünya şampiyonlarındaki 12 altın madalya rekorunu henüz 21 yaşında geliştiren Biles, yarın sona erecek organizasyonda 3 finale daha katılacak. Biles, 2016 Rio Olimpiyatları’nda da 4 altın ve 1 bronz madalya elde etmişti. 01 Kasım 2018 Bahis krizi istifa getirdi! İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch istifa etti İngiltere Spor Bakanı Crouch, istifa etti. Bakan Tracey Crouch, kumarla mücadele yasal düzenlemesiyle ilgili uygulamanın geciktirildiği gerekçesiyle görevinden ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:02 | 2 Kasım 2018
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Simone Biles
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