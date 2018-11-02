Seyrantepe’de devlerin dansı | İlk 11’ler belli oldu

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. Ligde zirve yarışı veren Galatasaray kazanarak hem zor günler geçiren rakibine bir darbe daha vurmak isityor, hem de geçen hafta kaybettiği liderlik koltuğunu bu hafta geri alma şansını devam ettirmek istiyor. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan fakat kötü sonuçların ardından teknik direktör Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe konuk olacağı Galatasaray’ı evinde devirerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Benzia, Valbuena, Ayew, Frey

DERBİ ÖNCESİ OTOBÜS GERGİNLİĞİ

Bugün oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Ülker Stadyumu'ndan saat 17.00'de hareket eden otobüsler, saat 18.00'de stada ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZİ

Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe'de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. İHA'nın haberine göre Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli'ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul'a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

“FENERBAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRMAKTAN ONUR DUYAR”

Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, “Şu anda görüşme halindeler” ifadelerini kullandı. Sampaoli'ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, “Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır” dedi.

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DERBİDE FENERBAHÇE’NİN HOCASI KEOMAN

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1'lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu'nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler'i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman'la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden'in de Koeman'a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli…