Derbi maçı gümbür gümbür! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle | CANLI YAYIN

Süper Ligi’in 11. hafta açılış maçı derbi maçına sahne olacak. Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Fenerbahçe Seyrantepe’de karşı karşıya geliyor. Heyecanla tüm hafta beklenen maçta gol perdesini Galatasaray açtı. 31. dakikada Donk Galatasaray Fenerbahçe maçında sessizliği bozdu. Son iki lig maçında 1 puan çıkarabilen Galatasaray 3 yıldız isminden yoksuk çıkacağı maçta, 3 sezondur kazanamadığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi eli boş göndermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe Galatasaray maçında yardımcı antrenör Erwin Koeman ile çıkacak. Takımda henüz istikrarı sağlayamayan Fenerbahçe son 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Puan tablosunda yaşadığı psikoljik baskıyı atlatmak isteyen Fenerbahçe Galatasaray’ı devirerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Fenerbahçe Galatasaray canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Fener GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

Galatasaray taraftarının da büyük desteğiyle maça önde baskıyla başladı. İlk tehlikeli şut 7. dakikada geldi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Ömer Bayram uzak mesafeden çok sert vurdu, top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. Galatasaray oyunun hakimi olan taraf. 15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fenerbahçe maçın başından bu yana ilk kez bu kadar kalabalık geldi. Ayew’in sağdan taşıdığı topu Valbuena geriye bıraktı, Benzia’nın sert şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından auta çıktı. 28. dakika sol kanatta topla buluşan Frey, rakibinden sıyrılıp içeri sokuldu. Destek gelmeyince çaprazdan şutunu da çekti ancak yerden giden top kaleci Muslera’nın kollarında kaldı. 31. dakikada maçta gol perdesi açıldı. Galatasaray’ın Belhanda’yla sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz’in kafayla indirdiği topa kale önünde Donk dokundu ve ağları sarstı. 34. dakikada GS ikinci golü kaçırdı. Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta Sinan Gümüş kale alanı içinde kafayı vurdu, top direğin dibine çarpıp oyun alanına geri döndü. 40. dakikada Ceza sahası sağ çaprazında top alan Onyekuru dar açıya rağmen yerden kaleyi denedi, Harun’u geçen top kaleye paralel şekilde ters taraftan auta çıktı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Benzia, Valbuena, Ayew, Frey

383. DERBİ MAÇI

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray Fenerbahçe maçında sarı lacivertli takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak olan Erwin Koeman taraftarın merak konusu oldu. Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı? İlgili Haberi Oku

DERBİDE FENERBAHÇE’NİN HOCASI KEOMAN

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1'lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu'nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler'i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman'la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden'in de Koeman'a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli…

AYEW DONK GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelirken müsabakadan önce iki takımın oyuncuları ısındığı sırada Andre Ayew ile Ryan Donk arasında bir gerginlik yaşandı.

Galatasaray taraftarı takımı tribünlere çağırırken sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin ısındığı bölgeden geçti. Ryan Donk, Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçerken Andre Ayew, Hollandalı futbolcunun takımın arasından geçmesine tepki gösterdi ve Donk'u itti. İkili kısa süreli bir tartışma yaşadı, araya giren oyuncular iki ismi sakinleştirdi.

GALATASARAY’DAN İKİ FARKLI KOREOGRAFİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki farklı koreografi yaptılar. Önce Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasaray koreografisinde üç kanarya figürü yer aldı. “Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz” yazan koreografide ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' işaretleri yer aldı. Bu koreografinin ardından Galatasray tribünlerinde ikinci bir koreografi ortaya çıktı.

Fatih Terim'in yer aldığı koreografide Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı ‘Ezel' dizisinin unutulmaz karakteri ‘Ramiz Dayı' gösterildi. Fatih Terim'in ‘Ramiz Dayı' olarak gösterildiği koreografide ‘Ezel' dizinin müziği çalındı. Koreografide “Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük” yazısına yer verildi.

Ayrıca maç öncesi takımlar sahaya çıkarken stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkat çekti.

ALİ KOÇ TÜM TAKIMI BEKLEDİ

Süper Lig'de 11.haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç Türk Telekom Stadı'na takım otobüsüyle geldi.

Stat girişinde otobüsten ilk inen isim olan Ali Koç beraberindeki yöneticilerle birlikte kapı girişine geçerek takımı beklemeye başladı. Teknik heyet ve futbolcuların tek tek içeriye girmesini bekleyen Ali Koç, son oyuncusunun da içeriye girdiğinden emin olana kadar kapıda kaldı.

En arkadan gelen takım tercümanı Deniz Sarıtaç'a otobüste kalan kimsenin olup olmadığını soran başkan daha sonra içeriye giriş yaptı.

MAÇ ÖNCESİ ÜZÜCÜ HABER

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maç öncesi genç bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti. İşte Genç Fenerbahçeliler'den yapılan açıklama:

“1907 Unifeb üyesi bir kardeşimiz TT Arena deplasmanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Tribünde UNIFEB'li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Genç Fenerbahçeliler: Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz

FENERBAHÇE DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

“Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz”

CANLI | Galatasaray Fenerbahçe 1-0 Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile başlıyor... Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe derbide gülerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Liderliği geçen hafta Başakşehir'e kaptıran Galatasaray ise Fenerbahçe'yi yenerek avantajı elde etmenin peşinde. Galataray Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... İlk 11'ler belli oldu. Koeman, Cocu'nun ilk 11'e almadığı Valbuena'ya sürpriz bir şekilde Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans verdi. Eren Derdiyok ısınırken sakatlık geçirdi. Yerine Sinan Gümüş ilk 11'e dahil oldu... Galatasaray 31.dakikada Donk ile 1-0 öne geçti. Sinan Gümüş'ün 34'te yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. İlgili Haberi Oku

KOEMAN’DA VALBUENA YORUMU

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olduğu Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesi öncesinde Phillip Cocu'nun yardımcısı olan ve takımı dev derbiye hazırlayan Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Mathieu Valbuena'nın 11'de başlamasının sürpriz olarak değerlendirilmesine cevaben Koeman, “Benim için sürpriz değil” yanıtını verdi.

Bu sezon ligde yalnızca 4 maçta forma giyen ve bunların 1'inde ilk 11'de başlayan Valbuena'ya kritik derbide 11'de şans tanıyan Koeman, “Son hafta çok iyi çalıştık. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük maçına çıkacağız. İyi bir oyun planına ihtiyacımız var. Öz güvenimiz yüksek şekilde geldik. Rakibimizin hangi durumda olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.