Şenol Güneş’in Abdullah Avcı fobisi!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Geride kalan 10 haftada topladığı 21 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu zorlu müsabakadan da galip gelerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ise Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerek hem rakibiyle puanını eşitlemek hem de moral depolamanın peşinde.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynanacak bu mücadele aynı zamanda iki teknik adam için de taktiksel bir sınav niteliğinde geçecek. Sahasında gösterdiği etkili performansı siyah-beyazlılara karşı da sürdürmek isteyen Abdullah Avcı, rakibinin zaaflarını lehine çevirebilecek hücum varyasyonlarıyla sonuca gitmeye çalışacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya takımın önemli isimlerinden biri olan Ricardo Querasma'dan eksik çıkacak olan Beşiktaş'ta ise Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki müsabakayla birlikte Başakşehir ve Abdullah Avcı şanssızlığını kırmak istiyor.

Beşiktaş zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş'ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek İlgili Haberi Oku

6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Şenol Güneş, Kartal'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı ligde 6 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geriye kalan mücadelelerden ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilere karşı tek zaferini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş'in yüzü daha sonra Abdullah Avcı'ya karşı hiç gülmedi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındayken Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu

Beşiktaş: 2 – Medipol Başakşehir: 0

Medipol Başakşehir: 2 – Beşiktaş: 2

2016-2017 sezonu

Beşiktaş: 1 – Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 3 – Beşiktaş: 1

2017-2018 sezonu

Beşiktaş: 1 – Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 1 – Beşiktaş: 0

Medipol Başakşehir`den inanılmaz istatistik! 52 maçta sadece... Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda. İlgili Haberi Oku