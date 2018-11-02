Rıdvan Dilmen Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olayları değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldi. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, maç sonrası yaşanan olayları değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcularının birbirine girdiği olay hakkında sert eleştirilerde bulundu. NTV’de ‘%100 Futbol’ programında yorum yapan Rıdvan Dilmen “Buyur size centilmenlik. Maçın ve skorun hiçbir önemi yok. Bu arkadaşlar alsın kavgasını gitsin evlerinde yapsınlar. Bir kardeşimiz bugün vefat etmiş bunların yaptıklarına bak! Maçtan daha çok maçtan sonra kart sayısı olacak” ifadelerini kullandı.

Derbi bitti saha karıştı! Tekme tokat kavga... Derbinin ardından saha bir anda karıştı! Oyuncular tekme tokat birbirlerine girdiler... Fatih Terim de sahaya girdi ve hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. 2-2 biten derbinin ardından büyük olaylar yaşandı... Bitiş düdüğünün ardından sahada yaşananlar uzun süre VAR sistemi ile inceledi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı da değerlediren Rıdvan Dilmen “Galatasaray ve Fenerbahçe günümüzün futbolundan uzak, çağ dışı futbol oynayarak maçı berabere bitirdiler” yorumunda bulundu.