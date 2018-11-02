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Pep Guardiola’dan flaş Lionel Messi açıklaması!
İspanya La Liga

Pep Guardiola’dan flaş Lionel Messi açıklaması!

Barcelona ile önemli başarılara imza atan Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi hakkında konuştu. Guardiola, "Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih ve Manchester City'i çalıştırdım. Hiçbir zaman Messi'ye bu takımlara gelmesini söylemedim" dedi.

2 Kasım 2018 19:08

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’dan eski öğrencisi Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Messi’yi transfer etmeyi hiçbir zaman denemediğini belirten Guardiola, “Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih ve Manchester City’i çalıştırdım. Hiçbir zaman Messi’ye bu takımlara gelmesini söylemedim. Bu iki takımı da çalıştırırken Messi’ye teklif götürmedik” ifadelerini kullandı.

Defalarca Messi’nin Barça’da kalması gerektiği yönünde görüş belirttiğinin altını çizen başarılı teknik adam, Lionel Messi’nin Barcelona için çok önemli olduğunu söyledi ve “Messi’nin Barcelona için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman Messi’yi alma girişiminde bulunmadım. Asla. 1000 kez Messi’nin Barcelona’da kalması gerektiğini bile söyledim. Gerçekten Barcelona’da kalmasını istiyorum” dedi. 02 Kasım 2018 Roma`dan Cengiz Ünder açıklaması: `Masal gibi bir teklif gelse de...` İtalya ekibi Roma'da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Cengiz Ünder'i, takımı astronomik bir teklif gelse bile bırakmayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:08 | 2 Kasım 2018
barcelona İngiltere Premier League ispanya la liga Lionel Messi Manchester City Pep Guardiola
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