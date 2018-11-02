Mehmet Demirkol’dan derbi değerlendirmesi: ‘Başka bir isim bulmak lazım’

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken “Bu maça artık ‘derbi’ kelimesi yetmiyor” ifadelerini kullandı.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“Bu maça derbi kelimesi yetmiyor. Başka bir isim bulmak lazım buna. Bu Türkiye’nin 1 numaralı maçı. Real Madrid-Barcelona maçına “El Clasico” deniyor mesela. Beşiktaş ve Trabzonsporlular kızmasın ama Türkiye’nin geleneksel olarak en önemli maçı Galatasaray-Fenerbahçe maçı.”

“NASIL BULUNMAMIŞ ŞAŞIRTICI”

“1909’dan beri yüksek heyecanla oynanıyor. Beşiktaş ile 1919’dan sonra oynanmaya başlandı arada 10 yıllık zaman var. İlk kurulan kulüp ama futbol şubesinin liglere katılımı daha geç. Bu zamana kadar bir isim bulunamamış olması şaşırtıcı. Rakamlarla ortada. Bu maç en fazla ilgi çeken maç. Bu konularda da ustalar var nasıl bulunmamış şaşırtıcı.”

“BİR KİŞİNİN 1 METRE KOŞARAK YAPACAĞI İŞİ…”

“Son maçta Fenerbahçe ilk 20 dakika iyi top oynuyor dedirtti. Maç içinde kırılma anları var 20’den sonra Fenerbahçe’nin boyu uzamaya başlıyor. Rakibin çıktığı ilk hızlı akında savunma kendisini bir geri atıyor, bir daha çıkamıyor. Sonra da takımın boyu uzuyor. 70’ten sonra da fizik düşüyor. Sürekli geri koşmalar yüzünden. Bir kişinin 1 metre koşarak yapacağı işi 8 kişi 60 metre koşarak hallettiği için acaip bir enerji harcaması var Fenerbahçe’de. Takımın başına geçsem önce bunun önüne geçerim. Biraz savunmayı geri çekerek bunu halledebilirsin”

“BUNU SÖYLEDİĞİME İNANAMIYORUM”

“Forvette Frey de olabilir. Enerjisinden dolayı olabilir becerisinden değil tabi. Soldado, Soldado’dur aynı dükkanda olmaz Frey ile ama son maçlarda vurduğu top gitmiyor. Daha enerjik bir takım için Frey tercih edilebilir. Bunu söylediğime inanamıyorum. En azından pozitif ve uğraşıyor. Yetenek düşük ama pozitif adam. Dibine kadar uğraşıyor”

“ORTA ÜÇLÜNÜN OYUNU BELİRLEYECEK”

“Fenerbahçe kanatları kapatmaya çalışacak o yüzden 5’li savunma bekliyorum ben. İkili üçlü sıkıştırmalarla kapatmak isteyecekitir. Galatasaray için orta saha üçlüsünün vereceği performans önemli. İkinci topları kapıp oyuna katma ya da Fenerbahçe’nin çıkış denemelerini nasıl karşılayacaklar. Donk ve Ndiaye duvar ören oyuncular ama karta da açık oyuncular. Orta üçlünün oyunu Galatasaray’ın ne yapacağını belirleyecek”

“BAŞKASI OLSA PERİŞAN OLURDU”

“Ozan Kabak için savunmanın lideri diyemem ama Nagatomo’yu lider olarak görüyorum. Adamın zekası var. Yüksek zekalı. Oyun bilgisi çok yüksekl Schalke maçında başka oyuncu o duruma düşse perişan olurdu. Yine ayakta kaldı. Büyük üstünlük sağladı Schalke o kanattan ama yine de ayakta kaldı”

Fenerbahçe`den Galatasaray derbisi öncesi olay paylaşım: `Genlerimizde var` Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Sarı lacivertli kulübün Twitter hesabı, geçmiş dönemde zorlu deplasmanda atılan gollerden bir derlenen bir video paylaştı. İlgili Haberi Oku