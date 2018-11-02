Medipol Başakşehir’den inanılmaz istatistik! 52 maçta sadece…

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak.

Abdullah Avcı'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor.

Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu.

Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.

Beşiktaş zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş'ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek İlgili Haberi Oku

12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

BEŞİKTAŞ’A SON MAĞLUBİYET 4 YIL ÖNCE

Başakşehir, yarın konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.