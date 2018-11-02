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Mateja Kezman’dan derbi paylaşımı: ‘Dün yaşanan her şeyi unutun’
Fenerbahçe

Mateja Kezman’dan derbi paylaşımı: ‘Dün yaşanan her şeyi unutun’

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski Sırp futbolcu Mateja Kezma, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde bir paylaşım yaptı.

2 Kasım 2018 13:46

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mateja Kezman, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı paylaşımla sarı lacivertli ekibe destek oldu.

2006 yılında Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye transfer olan eski Sırp futbolcu, “Galatasaray derbisinde gerçek Fenerbahçeli oldum” başlığı taşıyan bir haberin fotoğrafını paylaşarak yazdığı notla sarı lacivertli futbolculara seslendi.

Kezman, “Çocuklar, bugün tutkunuzu, heyecanınızı ve ruhunuzu göstermelisiniz. Dün yaşanan her şeyi unutun. Kendinize inanın, savaşın ve kazanın. Büyük Fener!” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Haydi Fener !!! boys u must show today passion ,emotion ,spirit … forget all what happend yesterday , belive in urself , fight and win !! BUYUK FENER

Mateja (@kezman888)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Son güncelleme 13:47 | 2 Kasım 2018
Fenerbahçe galatasaray Mateja Kezman
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