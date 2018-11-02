Mateja Kezman’dan derbi paylaşımı: ‘Dün yaşanan her şeyi unutun’

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mateja Kezman, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı paylaşımla sarı lacivertli ekibe destek oldu.

2006 yılında Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye transfer olan eski Sırp futbolcu, “Galatasaray derbisinde gerçek Fenerbahçeli oldum” başlığı taşıyan bir haberin fotoğrafını paylaşarak yazdığı notla sarı lacivertli futbolculara seslendi.

Kezman, “Çocuklar, bugün tutkunuzu, heyecanınızı ve ruhunuzu göstermelisiniz. Dün yaşanan her şeyi unutun. Kendinize inanın, savaşın ve kazanın. Büyük Fener!” ifadelerini kullandı.

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