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Manchester City’de Kevin de Bruyne krizi! Yine sakatlandı…
İngiltere Premier Lig

Manchester City’de Kevin de Bruyne krizi! Yine sakatlandı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de Kevin de Bruyne şoku yaşanıyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan De Bruyne, yine sakatlandı ve 5-6 hafta daha oynayamayacağı açıklandı.

2 Kasım 2018 16:24

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Kevin de Bruyne uzun süredir devam eden sakatıktan kurtulmak üzereyken bu kez diğer ayağından sakatlandı.

Sezon başında antrenmanda dizinden sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20 Eylül’de oynanan Burnley karşılaşmasıyla bilikte formasına kavuşmuştu.

Ancak geçtiğimiz gün Lig Kupası’nda oynanan Fulham maçında sakatlanarak oyundan alınan Belçikalı orta sahanın yapılan kontrollerinin ardından yine bir süre futbol oynayamayacağı öğrenildi.

Bu kez diğer dizinden sakatlanan De Bruyne Pazar günü oynanacak Southampton maçının kadrosundan çıkartılırken Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak iki maçın yanı sıra Manchester derbisinde de forma giyemeyecek.

Yıldız ismin 8 Kasım’da oynanacak Chelsea maçında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Son güncelleme 16:24 | 2 Kasım 2018
Kevin De Bruyne Manchester City
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