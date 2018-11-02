MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Fenerbahçe özet! Derbi gol düellosuna döndü

Süper Lig’in 11. haftası nefesleri kesen bir derbi ile başladı. Galatsaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı sakin geçen derbinin ikinci yarısı adeta bambaşka bir maç havasında geçti. Maçta gol perdesini Galatasaray açtı. 31. dakikada Donk Galatasaray Fenerbahçe maçında sessizliği bozdu. İkinci yarınını hemen başında 49. dakikada Linnes Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. Son 4 maçta sadece 1 gol atabilen Fenerbahçe için gol perdesini Valbuena açtı. 66. dakikada Valbuena penaltıyı sol alt köşeye doğru kullandı, Muslera köşeyi tahmin etse de topu çıkaramadı. Golün 6 dakika sonrasında sol kanatta topla buluşan Valbuena nefis hareketler sonrası pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Mücadelenin hiç eksilmediği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severlerin Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve önemleri anlarının yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

GALATASARAY FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINA KAVGA DAMGA VURDU

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pozisyonlarda Jailson'un Belhanda'ya tokat attığı, ardından Galatasaraylı N'Diaye'nin de Jailson'a kafa attığı görüldü. Yaşanan arbede de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da, Skrtel'e arkadan vurdu. Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Jailson'un Belhanda'ya yaptığı hareketten sonra bütün Galatasaraylı futbolcular kovalamaya çalıştı.

Birbirini kovalayan futbolcular itiş kakış ve karmaşa içerisinde soyunma odası girişinde birbirlerine girdi.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırmaya çalıştı.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için büyük çaba sarf etti. Olayların ardından sahaya atlayan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. VAR bitiş düdüğünün ardından bütün pozisyonları ve kavgaları incelemeye başladı.

GOL ÖNCESİNDE TARTIŞILACAK KARAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında çok tartışılacak bir gol geldi. Fenerbahçe'nin Jailson'un şık vuruşu ile bulduğu gol öncesi Valbuena ile Belhanda arasında yaşanan taç pozisyonu tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirmeye çalıştırdığı atakta topu alan Valbuena'ya Belhanda geriden gelerek baskı yapmaya çalıştı. Belhanda'dan sıyrılmaya çalışan Valbuena'ya yatarak müdahale yapan Belhanda, rakibinin kendisini geçmesine izin vermedi. Dışarı çıkan top sonrası hakem Fırat Aydınus, taç atışını Fenerbahçe'ye verdi. Bu karara yerdeyken itiraz eden Belhanda, topun Valbuena'dan çıktığını söyledi.

Ancak Fırat Aydınus, kararını değiştirmedi. Fenerbahçe taç atışını kullandıktan sonra Belhanda rakibini kovalamak yerine hakeme itirazlarını devam ettirdi ve oyundan düştü. Devam eden pozisyonda Jailson'un ceza sahası dışından attığı güzel golle Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Görüntülere bakıldığında da topun en son Valbuena'nın ayağına çarparak çıktığı görüldü.

Galatasaray kavganın ardından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda`nın fotoğraflarını paylaştı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çıkan kavga geceye damga vururken sarı-kırmızılılar, kulübün resmi Twitter hesabından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın fotoğrafını paylaştı. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’DEN AĞIR ELEŞTİRİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği ancak Fenerbahçe'nin 2-2'yi yakalamayı başardığı karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports'a konuştu. Fatih Terim, karşılaşmanın hakemleri hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın yediği iki golün de öncesinde Fırat Aydınus'un hatalı kararlar verdiğini savunan Fatih Terim “Eğer ilk golden önce orta sahada yapılan müdahale faulse, eğer Valbuena ile Belhanda arasındaki mücadelede top Belhanda'dan çıkmışsa ben özür dilemeye hazırım” dedi. Fırat Aydınus'un maçı gerdiğini ve karşılaşma sonrası yaşanan kavganın sorumlusu olduğunu belirten Fatih Terim “Taç bizim! İkaz ediyoruz, VAR'dan izle diyoruz, hayır diyor. Fırat Aydınus'un utanması varsa iyi seyreder. Fırat Aydınus yardımcıları ile, VAR hakemleri ile Yusuf Namoğlu ile ve daha üsttekiler ile birlikte maçı bu hale getirdi. Yoksa futbolcular gayet centilmen bir şekilde oynuyorlardı. Yaşananların tek sebebi bunlardır” ifadelerini kullandı.

Konuştuğu için kendisine ceza kesileceğini belirten Fatih Terim “Benim camiamın kimse hakkını yiyemez. Hakkımı helal etmiyorum. Biz böyle diyoruz ya, hemen bize ceza. Size kim ceza verecek? Nedir bu maçta öne çıkma niyetiniz? Hakemleri Allah'a havale ediyorum. Artık susmayacağım! Her maçtan sonra konuşacağım. Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek” dedi.

Hakemlerin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi bir maçta detayları göremediklerinden şikayet eden Fatih Terim “4 burada var, 3 VAR'da var… 7 tanesi tacı görmüyor. Ben bu zamana kadar girmedim böyle konulara… Ama Galatasaray-Fenerbahçe gibi bir derbi maçta bu detayları göremeyecekseniz ne işiniz var orada…” değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY’IN MAÇ ÖNÜ KOREOGRAFİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki farklı koreografi yaptılar. Önce Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasaray koreografisinde üç kanarya figürü yer aldı. “Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz” yazan koreografide ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' işaretleri yer aldı. Bu koreografinin ardından Galatasray tribünlerinde ikinci bir koreografi ortaya çıktı.

Fatih Terim'in yer aldığı koreografide Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı ‘Ezel' dizisinin unutulmaz karakteri ‘Ramiz Dayı' gösterildi. Fatih Terim'in ‘Ramiz Dayı' olarak gösterildiği koreografide ‘Ezel' dizinin müziği çalındı. Koreografide “Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük” yazısına yer verildi.

Ayrıca maç öncesi takımlar sahaya çıkarken stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkat çekti.