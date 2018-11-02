MAÇ ÖNCESİ | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’leri ve detaylar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Türk futbolunun en çok tartışılan, en çok merak edilen, en çok izlenen rekabetinde yeni bir sayfa bugün açılacak.

Ancak dev maç, bu kez çok farklı bir ortamda oynanacak. Son yılların en acayip derbisinde iki kulübün taraftarı da kendi takımlarının futbolundan memnun değil.

Galatasaray, son üç resmi maçını kazanamadı, ligde üst üste 5 puan yitirdi. Fenerbahçe, tarihinin en kötü döneminde ve ligde 5 haftadır galibiyeti unuttu.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Belhanda, Eren

T.D.: FATİH TERİM

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Alper (Valbuena), Soldado

T.D.: ERWİN KOEMAN

Fatih Terim derbi taktiğini ezberletti: `Önde baskı` Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir oyun yapısıyla sahada olacağı belli oldu. İlgili Haberi Oku

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 21:00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Fırat Aydınus

Erwin Koeman, Fenerbahçeli futbolculara derbinin şifrelerini verdi! 5 madde... Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla Galatasaray derbisine takımın başına çıkacak olan Erwin Koeman, derbinin şifrelerini verdi. İşte Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçeli futbolculara yaptığı 5 kritik uyarı İlgili Haberi Oku

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Fatih Terim'e güvenen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mariano da sarı kart cezası nedeniyle derbide yok. Phillip Cocu ile yolları ayıran sarı-lacivertlilerde ise takım yardımcısı Erwin Koeman'a emanet. Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan ve Tolga Ciğerci sakat, Slimani kırmızı kart cezalısı. Derbilerin kahramanı kaptan Volkan Demirel ise kadro dışı durumda.

10 PUAN FARK FENER’E YARIYOR

Galatasaray 19 puanla üçüncü, Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada. Aradaki 10 puanlık fark ilginç bir bilgiye işaret ediyor. Kanarya, Cimbom'dan 10 ya da daha fazla puan farkı yemiş durumdayken oynanan son iki derbiyi kazandı. Zirveden uzaktayken Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1999-2000 deplasmanda 1-0 yendi, 2012-13 sezonunda ise sahasında 2-1 kazandı. Cimbom, rakibine 10 puan ya da fazla fark attığı önemlerde Fenerbahçe ile oynadığı 12 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler ise bu durumda 3 kez kazandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için flaş karar! Bin 100 özel güvenlik, 3 bin polis... Süper Lig'deki Galatasaray Fenerbahçe derbisi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü dev derbide bin 100 özel güvenlik ve 3 bin polisin görev yapacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

DERBİDE EKSİKLER

GALATASARAY: Emre, Fernando, Nagatomo, Mariano

FENERBAHÇE: Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Tolga, Slimani

388. MAÇ 109 yıllık rekabette 387 maç oynandı. Fenerbahçe 532 gol atıp 146 galibiyet aldı. Galatasaray 482 gol attı, 123 kez kazandı.

EN ÇOK 1-0 İki takım arasındaki maçlarda en çok görülen sonuç 1-0 oldu. 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez de 2-1'lik skor alındı.

7 MAÇLIK SERİ Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. Bu derbilerde sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN GOLCÜ SPOREL Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray ağlarına 42 maçta 27 gol gönderdi.