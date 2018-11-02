Kazdağları’nda Uluslararası Farkındalık Festivali

Çam kokulu ormanların sarmaladığı, göz alabildiğine uzanan yeşilliklerin gölgesinde, dünyanın en güçlü değişim teknikleri uygulanacak! “Değişim ile Yenilen!” temalı festivalde değişmek, gelişmek, yenilenmek, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için yok yok! Pratik ve teorik çalışmalar, değişim üzerine ulaşabileceğiniz en kapsamlı basılı yayınlar, söyleşiler, sağlıklı yemekler, dans şovlar… Aynı zamanda doğayla baş başa kalabilir ya da keyif dolu eğlenceli anlara katılabilirsiniz. Etkinlik 24-25 Kasım haftasonu için benzersiz bir seçenek.
Festival programında yer alan çalışmalar:
Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesi üzerine 4 pratik seans… İnteraktif söyleşi-tüm sorulara cevaplar
Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme
Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme
Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama
Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmayı sağlama
PROGRAM DETAYI:
24 Kasım Cumartesi
11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı
15.30 – Stres Yönetimi
17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması– Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterileri
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi 25 Kasım Pazar
08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi