Kazdağları’nda Uluslararası Farkındalık Festivali

Çam kokulu ormanların sarmaladığı, göz alabildiğine uzanan yeşilliklerin gölgesinde, dünyanın en güçlü değişim teknikleri uygulanacak! “Değişim ile Yenilen!” temalı festivalde değişmek, gelişmek, yenilenmek, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için yok yok! Pratik ve teorik çalışmalar, değişim üzerine ulaşabileceğiniz en kapsamlı basılı yayınlar, söyleşiler, sağlıklı yemekler, dans şovlar… Aynı zamanda doğayla baş başa kalabilir ya da keyif dolu eğlenceli anlara katılabilirsiniz. Etkinlik 24-25 Kasım haftasonu için benzersiz bir seçenek.

Festival programında yer alan çalışmalar:

Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesi üzerine 4 pratik seans… İnteraktif söyleşi-tüm sorulara cevaplar

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmayı sağlama

PROGRAM DETAYI:

24 Kasım Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı

15.30 – Stres Yönetimi

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması– Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterileri

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi 25 Kasım Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi