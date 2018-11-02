Galatasaray’dan olay Linnes paylaşımı: ‘Sürpriz!’

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk ederken müsabakada Galatasaray’a 2-0’lık üstünlüğü getiren golü 49’da Martin Linnes kaydedince sarı-kırmızılılar, Twitter’dan golle alakalı bir paylaşımda bulundu.
Martin Linnes’in elinde “sürpriz” yazan bir fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun ilk Süper Lig golünü kaydettiğine dikkat çekti. Paylaşım kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.
Sürpriz! pic.twitter.com/lRLgu2pa2O
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Kasım 2018