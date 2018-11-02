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Galatasaray’dan olay Linnes paylaşımı: ‘Sürpriz!’
Galatasaray

Galatasaray’dan olay Linnes paylaşımı: ‘Sürpriz!’

Galatasaray'ın sarı-kırmızılıları derbide 2-0 öne geçiren golü kaydeden Martin Linnes hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

2 Kasım 2018 22:31

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk ederken müsabakada Galatasaray’a 2-0’lık üstünlüğü getiren golü 49’da Martin Linnes kaydedince sarı-kırmızılılar, Twitter’dan golle alakalı bir paylaşımda bulundu.

Martin Linnes’in elinde “sürpriz” yazan bir fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun ilk Süper Lig golünü kaydettiğine dikkat çekti. Paylaşım kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

02 Kasım 2018 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi iki farklı koreografi! Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı öncesi çok iki farklı koreografiye imza attı. Galatasaray taraftarları, önce Fenerbahçe'ye göndermede bıulunurken, daha sonra da Fatih Terim koreografisi yaptılar. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:31 | 2 Kasım 2018
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