Galatasaray’dan derbi öncesi taraftarlara mesaj

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar müsabakadan önce bir paylaşımda bulundu ve taraftarlarla mesaj gönderdi. “Elimiz kalbimizde tek sesiz tek yüreğiz” başlığıyla yayınlanan mesajda taraftarlara maç öncesi gerçekleştirilecek koreografi hakkında uyarılarda bulunuldu.

“Maç öncesinde gerçekleştirilecek koreografide taraftarımızın senkronizasyonu ve daha önce belirtilen uyarılara riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır” denen mesajda “Maç boyu tek ses tek yürek olarak takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızın, gerçekleştirilecek görsel şovda da uyum içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Derbi öncesi gerginlik... Fenerbahçe taraftarları gözaltında! Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi camı kırık araçlar bekletildi ve karakola götürüldü, otobüse zarar veren 4 taraftar gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku